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Белорусы могли наблюдать редкое природное явление

  • 3.07.2025, 14:40
Белорусы могли наблюдать редкое природное явление

Фотофакт.

Ночью 3 июля над Беларусью и Польшей можно было наблюдать довольно редкое явление — серебристые облака. В науке они известны, как Noctilucent Clouds или полярные мезосферные облака, пишет канал @nadvorie.

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