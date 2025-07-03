Белорусы могли наблюдать редкое природное явление 3.07.2025, 14:40

Фотофакт.

Ночью 3 июля над Беларусью и Польшей можно было наблюдать довольно редкое явление — серебристые облака. В науке они известны, как Noctilucent Clouds или полярные мезосферные облака, пишет канал @nadvorie.

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