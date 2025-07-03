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Шварценеггер признался, что делал «гадости» Сталлоне  

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  • 3.07.2025, 14:53
Шварценеггер признался, что делал «гадости» Сталлоне  

Помирил двух звезд совместный бизнес-проект.

Известный голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер рассказал, что в 80-х между ним и его коллегой Сильвестром Сталлоне была настоящая ненависть, пишет Fox News (перевод — сайт Charter97.org). Он признался:

«Мы ненавидели друг друга. Мы ругались, говорили гадости, делали глупости…»

Вражда двух звезд боевиков завершилась лишь к началу 2000-х. Ключевым шагом к перемирию стал совместный бизнес — сеть ресторанов Planet Hollywood, созданная с участием звезд Роберта Эрла, Кита Перриша и других звезд, включая Брюса Уиллиса и Вупи Голдберг.

«Адвокат, который представлял нас обоих, позвонил и спросил: «Арнольд, есть ли место для Слая в Planet Hollywood?» — вспоминает Шварценеггер.

«Я подумал: это хорошая идея. Это может нас сблизить. И я этого хотел», — добавил он.

Шварценеггер признался и в хитрой уловке: он подставил Сталлоне, заставив того сняться в провальной комедии «Стой! Или моя мама будет стрелять» (1992).

«Я не уговаривал его — я сделал вид, что сам очень хочу эту роль. Он повелся», — признался Арнольд.

Несмотря на прошлые интриги, сегодня два актера — друзья. Хотя Сталлоне и шутит, что эта роль до сих пор пятно в его фильмографии — благодаря Арнольду.

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