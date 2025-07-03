В Беларуси стали ежемесячно собирать сведения о количестве «тунеядцев» 8 3.07.2025, 15:15

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Безработных вызывают в РОВД на собрания.

Министерство внутренних дел стало требовать от госструктур предоставления сведений о «трудоспособных гражданах, не занятых в экономике», ежемесячно. С этой целью рассылаются формы отчетности, которые должны заполняться к началу каждого месяца. Затем данные обобщают и направляют в МВД в виде доклада, рассказал «Флагштоку» источник в системе исполнительной власти.

Как сообщалось ранее, органы внутренних дел совместно с управлениями по труду и занятости, районными комиссиями по содействию в трудоустройстве «отрабатывают граждан», которые находятся в базе «незанятых в экономике».

Суть заключается в том, что официально безработных вызывают в РОВД на собрания, которые называют «воспитательными» и «профилактическими» акциями, проводят беседу о том что необходимо трудится, и направляют всех в Центр занятости для выбора вакансии.

Это происходит в рамках «Комплекса дополнительных мер по оказанию профилактического воздействия в отношении трудоспособных граждан, незанятых в экономике», который с 1 апреля 2025 года реализует МВД.

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