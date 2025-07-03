закрыть
3 июля 2025, четверг, 16:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые рассказали, как сыр влияет на наши сны

3
  • 3.07.2025, 15:31
  • 2,558
Ученые рассказали, как сыр влияет на наши сны

Стоит ли есть этот продукт вечером?

Существует распространенное мнение, что употребление сыра перед сном может вызвать яркие сны или даже кошмары. Недавнее исследование канадских ученых вновь вернуло эту тему в центр внимания, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

В исследовании приняли участие 1082 студента-психолога, которые отвечали на вопросы о влиянии питания на сон и сновидения. Около 40% участников заявили, что определенные продукты влияют на их сон: 25% считали, что пища ухудшает качество сна, а 20% — что улучшает. При этом лишь 5,5% связывали еду с характером снов, причем многие называли именно сладости и молочные продукты, включая сыр, как вызывающие странные или тревожные сны.

Ученые объясняют эту связь физиологией: ночью пищеварительная система работает медленнее, и пища, особенно богатая белками и жирами, как сыр, дольше переваривается. Если желудок занят перевариванием, это может ухудшать качество сна, особенно фазы быстрого сна, во время которой мы видим наиболее яркие сны.

Также у людей с непереносимостью лактозы негативное влияние молочных продуктов на сон может быть более выраженным, что подтвердили и участники исследования.

Интересно, что мы можем видеть яркие сны или кошмары каждую ночь, но запоминаем их чаще, если просыпаемся именно в фазе быстрого сна — то есть если сон прерывается. Употребление сыра перед сном увеличивает вероятность таких пробуждений.

Специалисты советуют не есть за 2 часа до сна, чтобы пища успела перевариться. Если хочется сыра вечером — лучше съесть его пораньше или в небольшом количестве. Тогда сон будет спокойным, а ночные сны — не будут тревожными.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Путина цугцванг
У Путина цугцванг Вадим Денисенко
Запад наконец-то начал действовать
Запад наконец-то начал действовать Александр Кочетков
Свобода или рабство — третьего не дано
Свобода или рабство — третьего не дано Леонид Невзлин
Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип