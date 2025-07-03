Ученые рассказали, как сыр влияет на наши сны 3 3.07.2025, 15:31

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Стоит ли есть этот продукт вечером?

Существует распространенное мнение, что употребление сыра перед сном может вызвать яркие сны или даже кошмары. Недавнее исследование канадских ученых вновь вернуло эту тему в центр внимания, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

В исследовании приняли участие 1082 студента-психолога, которые отвечали на вопросы о влиянии питания на сон и сновидения. Около 40% участников заявили, что определенные продукты влияют на их сон: 25% считали, что пища ухудшает качество сна, а 20% — что улучшает. При этом лишь 5,5% связывали еду с характером снов, причем многие называли именно сладости и молочные продукты, включая сыр, как вызывающие странные или тревожные сны.

Ученые объясняют эту связь физиологией: ночью пищеварительная система работает медленнее, и пища, особенно богатая белками и жирами, как сыр, дольше переваривается. Если желудок занят перевариванием, это может ухудшать качество сна, особенно фазы быстрого сна, во время которой мы видим наиболее яркие сны.

Также у людей с непереносимостью лактозы негативное влияние молочных продуктов на сон может быть более выраженным, что подтвердили и участники исследования.

Интересно, что мы можем видеть яркие сны или кошмары каждую ночь, но запоминаем их чаще, если просыпаемся именно в фазе быстрого сна — то есть если сон прерывается. Употребление сыра перед сном увеличивает вероятность таких пробуждений.

Специалисты советуют не есть за 2 часа до сна, чтобы пища успела перевариться. Если хочется сыра вечером — лучше съесть его пораньше или в небольшом количестве. Тогда сон будет спокойным, а ночные сны — не будут тревожными.

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