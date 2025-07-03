Прекрасная перспектива для Беларуси без Лукашенко

Прекрасная перспектива для Беларуси без Лукашенко3
- Дмитрий Болкунец
- 3.07.2025, 16:18
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Аэропорт в каждом областном центре.
После демонтажа режима Лукашенко в Беларуси откроются сотни новых авианаправлений из всех областных центров. Мир откроется и Беларусь откроется миру.
Из Витебска или Гомеля можно будет за 2–3 часа оказаться в Венеции, Вероне, Вене, Риге или Берлине. Без виз, без границ, без страха.
Аэропорт Гродно и других городов сможет ежедневно обслуживать до 5 миллионов пассажиров в год — это не мечта, это стандарт для региональных хабов Европы. Все это абсолютно реалистично, потому что лежит на поверхности: логистика, спрос, география, рынок.
Но в изоляционистской диктатуре, которая десятилетиями держит страну в страхе и лжи, такие очевидные шаги невозможны.
Дмитрий Болкунец, Telegram