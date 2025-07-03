«Золотой Купол»: США готовят ответ на космическое оружие Китая 2 3.07.2025, 16:31

Китайская агрессия и амбиции выходят за рамки сдерживания.

Администрация президента США Дональда Трампа представила амбициозную систему противоракетной обороны «Золотой Купол», вызвав резкую критику со стороны Китая. В ответ на объявление председатель КНР Си Цзиньпин и Путин выпустили совместное заявление, приуроченное к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, в котором обвинили США в милитаризации космоса и дестабилизации международного порядка, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Однако эксперты отмечают, что обвинения Китая не только необоснованны, но и лицемерны. «Золотой Купол» — это оборонительный проект, созданный в ответ на активное наращивание космического военного потенциала Китая и других соперников. Он предназначен для перехвата баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет и соответствует нормам Договора о космосе 1967 года, который запрещает размещение оружия массового уничтожения в космосе.

Между 2018 и 2024 годами Китай утроил количество разведывательных спутников на орбите и возобновил работу над системой «фракционного орбитального бомбардировщика» (FOBS) — технологией, способной сбрасывать вооружение с орбиты с минимальным предупреждением и атаковать из любой точки земного шара. По оценкам Пентагона, к 2035 году Китай может иметь до 60 таких систем.

Китайская агрессия и амбиции выходят за рамки сдерживания, что вызывает серьезные опасения у американских военных. В таких условиях требования Китая ограничить оборонные возможности США выглядят нелогично.

Существующая система ПРО США, включая ракеты Patriot-3 и THAAD-ER, нуждается в модернизации для защиты от новых китайских гиперзвуковых ракет, способных достигать целей по всему миру за 30 минут.

В то время как Китай критикует милитаризацию космоса, он сам активно развивает наступательные технологии, а также сотрудничает с Россией в космической сфере. «Золотой Купол» — это не угроза миру, а необходимая защита от реальных вызовов современности.

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