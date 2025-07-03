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Как можно не отрабатывать за большие выходные

  • 3.07.2025, 16:41
Как можно не отрабатывать за большие выходные

Рабочие способы отдохнуть побольше.

Из-за больших выходных 3–6 июля эту пятницу придется отрабатывать в субботу, 12 июля. Как избежать шестидневки, пояснили в Минтруда и соцзащиты.

Все зависит от того, где находится человек во время больших выходных, будь то отпуск, командировка или обучение.

Если 4 июля (переносимый день) приходится на период:

отпуска (трудового, социального) работника, то 12 июля является для него нерабочим (выходным) днем

временной нетрудоспособности (больничного) работника, то 12 июля для него – нерабочий (выходной) день

служебной командировки или обучения (повышения квалификации, подготовки, переподготовки), то 12 июля работнику нужно трудиться.

А если вы трудоустроились недавно, в период с 30 июня по 2 июля, то 12 июля все равно придется провести как будний.

Также в ведомстве объяснили, как будет считаться 12 июля, если оно приходится на отдых или больничный.

В случае отпуска (трудового, социального) работника 12 июля – день отпуска (нерабочий по графику).

А если речь идет о временной нетрудоспособности (больничном) работника, то 12 июля считается днем временной нетрудоспособности.

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