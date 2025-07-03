ВСУ с помощью морских дронов уничтожили три вражеские РЛС в Крыму
- 3.07.2025, 17:13
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Видеофакт.
Силы обороны юга Украины в четверг, 3 июля, сообщили о проведении спецоперации во временно оккупированном Крыму, благодаря которой были уничтожены три вражеские РЛС Небо-М. Для этого использовали морские дроны.
В частности, операцию провели в ночь на 2 июля, сказано в заметке Сил обороны юга Украины в Telegram.
Украинские военные применили морские дроны и ударные борта «Лазарь». В Силах обороны сообщили о таких потерях врага:
РЛМ-М 55Ж6М «Небо-М» — 1 единица;
РЛМ-Д 55Ж6М «Небо-М» — 1 единица;
КУ РЛС 55Ж6М «Небо-М» — 1 единица;