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ВСУ с помощью морских дронов уничтожили три вражеские РЛС в Крыму

  • 3.07.2025, 17:13
  • 1,950
ВСУ с помощью морских дронов уничтожили три вражеские РЛС в Крыму

Видеофакт.

Силы обороны юга Украины в четверг, 3 июля, сообщили о проведении спецоперации во временно оккупированном Крыму, благодаря которой были уничтожены три вражеские РЛС Небо-М. Для этого использовали морские дроны.

В частности, операцию провели в ночь на 2 июля, сказано в заметке Сил обороны юга Украины в Telegram.

Украинские военные применили морские дроны и ударные борта «Лазарь». В Силах обороны сообщили о таких потерях врага:

РЛМ-М 55Ж6М «Небо-М» — 1 единица;

РЛМ-Д 55Ж6М «Небо-М» — 1 единица;

КУ РЛС 55Ж6М «Небо-М» — 1 единица;

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