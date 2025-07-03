У Лукашенко случилась истерика 5 Telegram-канал «Письма к дочери»

3.07.2025, 17:27

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Прямо на торжественном собрании.

Все-таки принудительные занятия гуманизмом даром не проходят. Особенно когда кое-кто уже в очень немолодом возрасте. После освобождения Тихановского и еще 14 заложников у истекающего гаранта случилась истерика прямо на торжественном собрании. Он у нас теперь еще и бунт заключенных оказывается подавлял в молодости. И я уже даже почти не стесняюсь спросить: а персидскую княжну от Стеньки Разина он случайно еще не спасал? Потому что мне кажется, что уже пора.

Но суть не в этом. Главный вывод, который можно сделать из праздничной истерики состоит в том, что занятия гуманизмом носили исключительно принудительный характер. И что ничего за свой гуманизм кое-кто не получил. Ну, кроме крепкого генеральского рукопожатия.

Поэтому пришлось иметь вот это неприятное объяснение со свидетелями стабильности вообще и красауцами в частности. Мы их, понимаешь, ловили, ловили, а он их, понимаешь, отпускает генералу за красивые глаза. Поэтому кое-кто рассказывал, что отпустил заложников не просто так, а с большим геополитическим смыслом и солидными макроэкономическими выгодами. Правда, с какими конкретно кое-кто объяснить не смог.

Но, что характерно, несмотря на все эти неприятные объяснения, которые кое-кто имел со свидетелями свой стабильности, он буквально на следующий день отпустил еще 16 заложников. То есть, инерция принудительного импульса сохраняется.

Ну или кое-кому просто деваться некуда. Потому что, после того как Путин не принял от гаранта его посреднических услуг, да и самого гаранта не захотел принимать, заинтересовать американских партнеров можно только освобождением заложников. И, опять же, лучше с этим долго не тянуть, пока внимание американских партнеров не отвлеклось на что-нибудь другое.

А потеряешь внимание – капец. Обратно его уже не вернешь. А ведь никто кроме американских партнеров не может дать истекающему гаранту гарантий от его ближайшего союзника.

А союзника тоже можно понять. У союзника то Газпром ломается, то Азербайджан отваливается. Ему же обидно. И надо на ком-то компенсировать свои моральные страдания. А на ком ты их компенсируешь, кроме истекающего гаранта?

И я уже не говорю о том, что гаранту хотелось бы иметь гарантии от самих американских партнеров. Потому что побеждать НАТО генералом Хрениным можно только в телевизоре. А пугать американских партнеров воображаемой бомбой – это вообще плохая гарантия безопасности. Иран вон никого даже не пугал, а все равно это для него не очень хорошо закончилось.

А второй вывод из праздничной истерики состоит в том, что с выражениями в наши времена надо поаккуратнее. Потому что истерика была, конечно, рассчитана исключительно на ее внутреннее употребление свидетелями стабильности. На то, что американские партнеры на нее не обратят внимание. А они обратили. И от этого могут получиться разные неловкости.

Поэтому лучше как-то сосредоточиться на освобождении заложников. А объяснениями со свидетелями стабильности пусть телевизор занимается. Должна же и от телевизора быть какая-то польза.

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