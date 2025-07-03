Фильм белорусского режиссера покажут на крупнейшем кинофестивале Польши
- 3.07.2025, 17:40
Показы состоятся 20, 24 и 25 июля в кинотеатре Вроцлава.
Режиссер Юрий Семашко сообщил, что его фильм «Лебединая песня Федора Озерова» будет показан на польском кинофестивале «Новые горизонты», пишет сайт «Еврорадио».
Показы состоятся 20, 24 и 25 июля в кинотеатре Вроцлава. Кроме того, с 17 июля по 3 августа картину можно будет посмотреть онлайн на сайте фестиваля, добавляет канал «Священный Белавуд».
«Новые горизонты» — крупнейший кинофестиваль Польши и один из самых значимых фестивалей на карте Центральной Европы. Его цель — познакомить зрителей с самыми необычными, инновационными и оригинальными кинолентами со всего мира.
Именно на этом фестивале состоится польская премьера фильма молодого белорусского режиссера.