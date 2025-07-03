Топ-менеджер Google назвал пять книг, которые меняют жизнь 1 3.07.2025, 17:55

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Они затрагивают целый ряд важнейших тем.

Один из самых влиятельных специалистов в сфере искусственного интеллекта Эндрю Ын, сооснователь Google Brain поделился списком книг, которые, по его мнению, способны кардинально изменить мышление и дать новые ориентиры в жизни. Эти книги затрагивают важнейшие темы — от технологий будущего до предпринимательства и философии науки, пишет журнал Blinkist (перевод — сайт Charter97.org).

1. «Совместимость» («Human Compatible», Стюарт Рассел)

Ведущий эксперт в области ИИ исследует, как создать безопасный и этичный искусственный интеллект, действующий в интересах человека. Рассел поднимает фундаментальные вопросы о будущем машин и человеческих ценностей.

2. «Жизнь 3.0» («Life 3.0», Макс Тегмарк)

Космолог из MIT размышляет о том, каким может стать человечество в мире, где доминируют сверхразумные машины. Тегмарк предлагает широкий спектр сценариев — от утопических до катастрофических.

3. «Верховный алгоритм» («The Master Algorithm», Педро Домингос)

Книга объясняет пять парадигм машинного обучения и идею единого алгоритма, который может объединить их все. Домингос делает машинное обучение доступным для широкой аудитории, связывая науку, философию и практику.

4. «Сверхинтеллект» («Superintelligence», Ник Бостром)

Философ Ник Бостром задает тревожные, но необходимые вопросы о будущем, в котором ИИ может превзойти человека. Он предлагает сценарии, в которых развитие машинного разума может стать либо величайшим достижением, либо угрозой для человечества.

5. «От нуля к единице» («Zero to One», Питер Тиль)

Инвестор и предприниматель Питер Тиль рассуждает о том, почему настоящие прорывы происходят тогда, когда создается нечто принципиально новое. Эта книга — руководство по инновационному мышлению и построению уникального бизнеса.

Эти книги помогут лучше понять мир будущего, новые технологии и стратегии личного роста.

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