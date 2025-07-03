Зеленский договорился о совместном производстве дронов с компанией из США 3.07.2025, 18:13

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Facebook 3 июля о подписании соглашения с американской компанией Swift Beat.

«Визит в Данию начинается с важного шага для нашей защиты. Есть договоренность об украинско-американском сотрудничестве для производства дронов и в частности дронов-перехватчиков – это очевидный приоритет», – написал он.

По словам президента, речь идет о сотнях тысяч дронов уже в этом году и возможности значительно масштабировать производство в следующем году.

«Перехватчики для уничтожения вражеских дронов и ракет, квадрокоптеры для разведки и корректировки огня, ударные дальнобойные дроны – всего этого будет гораздо больше, именно так, чтобы обеспечивать реализацию наших задач в обороне и защищать жизнь украинцев», – отметил Зеленский.

Документ предусматривает расширение производственных мощностей компании, а современные дроны будут поставляться Украине приоритетно, на специальных условиях и по себестоимости, сообщает Офис президента Украины.

Также планируется разработка новых инновационных решений – это перехватчики крылатых и баллистических ракет, автоматические турели, разведывательные платформы.

Swift Beat, LLC – американская компания, которая имеет значительное присутствие в Украине. Она специализируется на производстве автономных дронов с искусственным интеллектом, а также активно сотрудничает с украинскими инженерами и военными, проводит тестирование дронов на территории Украины.

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