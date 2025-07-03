Бокал красного вина помог выявить опасный рак у британца 1 3.07.2025, 18:15

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Раньше он выпивал бутылку вина за раз, но позже заметил, что пьянеет от одного бокала.

Красное вино помогло медикам в Британии диагностировать агрессивный вид рака у пациента. Об этом пишет Daily Mail.

Тренер по теннису Саймон Боулер лечил обычную кисту на шее, когда заметил, что красное вино начало действовать на него иначе, чем обычно. Раньше он выпивал бутылку вина за раз, а в октябре 2023 года заметил, что пьянеет от одного бокала.

К этому необычному признаку добавились шишка на шее, головокружение и нечеткость зрения. После проведения обследования врачи поставили Боулеру диагноз «меланома» — смертельное заболевание, от которого, по данным Daily Mail, ежегодно умирают более 2 тыс. британцев.

В феврале 2024 года британцу удалили шишку на шее, он также прошел курс иммунотерапии. Однако это не помогло: случился рецидив, и опухоль распространилась на мозг Боулера. Вторая попытка принимать иммунотерапевтические препараты только ухудшила состояние пациента, поэтому сейчас он консультируется с онкологами по дальнейшим шагам.

Меланома может возникнуть из-за влияния на клетки ультрафиолетового излучения. Она может появляться не только на открытых кожных покровах, но также на голове под волосами или в полости рта — на слизистых. Для профилактики этого заболевания врачи рекомендуют использовать солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты (SPF) перед каждым выходом из дома.

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