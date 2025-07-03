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Дуда не исключает, что станет премьером Польши

  • 3.07.2025, 18:25
Дуда не исключает, что станет премьером Польши

Каденция президента Польши истекает в августе 2025 года.

Президент Польши Анджей Дуда, каденция которого истекает в августе 2025 года, предположил, что мог бы стать премьер-министром страны. Об этом он сказал в интервью Gość Niedzielny, опубликованном 3 июля.

Он подчеркнул, что не собирается участвовать в парламентских выборах, но не исключает возможности занять должность премьера без участия в кампании. По его словам, если в Польше нужно будет «найти премьера, объединяющего новую коалицию», и ему предложат это сделать, он «не будет колебаться».

Дуда также сказал, что пока что ему не поступали никакие конкретные предложения ни по премьерству, ни по должностям в международных институтах. Он предположил, что для консервативных политиков пока не пришел благоприятный момент играть главные роли на международной арене.

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