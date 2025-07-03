Какие курсы доллара и евро установили обменники на длинные выходные 3.07.2025, 18:37

В каких банках выгоднее всего покупать доллар и евро.

Доллар и евро то дорожал, то дешевел на нынешней неделе на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Посмотрели, в каких банках в выходные выгоднее всего покупать доллар, евро и российский рубль, передает «Зеркало».

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,99 рубля («Банк БелВЭБ», «Беларусбанк»), а ниже всего — 2,9595 рубля («БНБ-Банк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Банк-РРБ, «БНБ-Банк», «Статусбанк» — 2,955 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,54 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Банк ВТБ», «БСБ Банк», «Статусбанк» (3,455 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банк», «Статусбанк» — 3,439 рубля.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,81 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,768 рубля («БНБ Банк», «БСБ Банк»).

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «БНБ Банк», «Статусбанке» — 3,7505 рубля за 100 российских рублей.

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