Зеленский анонсировал разговор с Трампом

Зеленский анонсировал разговор с Трампом5
- 3.07.2025, 18:48
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Что планирует обсудить.
Президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он может состояться завтра или в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы украинского государства на брифинге с лидерами ЕС.
Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает на продолжение помощи от США, поскольку есть определенные возможности, которые страны Европы передать не могут. В первую очередь речь о ракетах для систем противовоздушной обороны Patriot, которые являются критически важными.
Также президент добавил, что Украина рассчитывает и на собственное производство. Для этого нужно больше финансирования со стороны партнеров.
«Слава Богу, у нас хорошие отношения со странами Европы. Что касается двусторонних отношений с США и их поддержки, то я надеюсь, что, возможно, завтра или в ближайшие дни мы поговорим об этом с президентом Трампом», - рассказал Зеленский.