«Господин Никто против Путина»: документальный фильм рассказывает о пропаганде в российских школах
- 3.07.2025, 19:20
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Это призыв к общей ответственности за правду и гуманизм.
Новый документальный фильм «Господин Никто против Путина» режиссера Дэвида Боренштейна, отмеченный специальным призом жюри на кинофестивале Sundance 2025 в США, показывает, как в российских школах усилилась кремлевская ультранационалистическая и про-военная пропаганда, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).
Съемки велись в течение двух лет Павлом Таланкиным — координатором и видеографом в школе российского города Карабаш, одного из самых загрязненных городов России. Фильм показывает, как государственные учебные программы превращают образование в инструмент идеологического контроля, где учителя вынуждены читать заранее подготовленные Министерством образования тексты, а ученики повторяют заранее заученные ответы.
Особенно тревожен рост навязывания искаженного взгляда на европейскую историю и конфликт в Украине — учащимся многократно внушают, что власть в Украине захвачена неонацистами. Российские флаги становятся все более заметными в школе, а школьные собрания превращаются в клятвы верности «отечеству». Все уроки обязательно записываются на видео и загружаются в централизованную базу данных для контроля соответствия содержимого.
Несмотря на эту пропаганду, фильм показывает живую человеческую сторону — забавных и талантливых детей, учителей, которые втайне понимают лживость официальной риторики, но боятся открыто выступить, и трагический эпизод с похоронами погибшего в Украине местного молодого человека, сопровождаемый душераздирающими криками матери.
«Господин Никто против Путина» — это не только про российскую школу, но и призыв к общей ответственности за правду и гуманизм. Этот фильм заставляет задуматься о том, насколько опасно превращать образование в инструмент пропаганды и как важно сохранить свободу мысли для будущих поколений.