Ушаков: Путин заявил Трампу, что Россия не отступится от своих целей в Украине

Ушаков: Путин заявил Трампу, что Россия не отступится от своих целей в Украине17
- 3.07.2025, 19:27
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Разговор диктатора РФ и президента США длился почти час.
Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа подошел к концу, рассказал помощник диктатора РФ Юрий Ушаков. Одной из тем, которую затронули президенты, стали боевые действия в Украине.
Как уточнил Ушаков, Трамп в ходе разговора снова поднял вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин в ответ заявил, что российская сторона продолжает искать политическое переговорное решение конфликта. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что «Россия будет добиваться поставленных целей», и от этих целей «не отступится».
Разговор Путина и Трампа длился почти час. Это уже шестой разговор президентов с момента с момента возвращения Трампа на президентский пост США.