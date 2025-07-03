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Ушаков: Путин заявил Трампу, что Россия не отступится от своих целей в Украине

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  • 3.07.2025, 19:27
  • 6,106
Ушаков: Путин заявил Трампу, что Россия не отступится от своих целей в Украине

Разговор диктатора РФ и президента США длился почти час.

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа подошел к концу, рассказал помощник диктатора РФ Юрий Ушаков. Одной из тем, которую затронули президенты, стали боевые действия в Украине.

Как уточнил Ушаков, Трамп в ходе разговора снова поднял вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин в ответ заявил, что российская сторона продолжает искать политическое переговорное решение конфликта. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что «Россия будет добиваться поставленных целей», и от этих целей «не отступится».

Разговор Путина и Трампа длился почти час. Это уже шестой разговор президентов с момента с момента возвращения Трампа на президентский пост США.

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