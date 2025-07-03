Ушаков: Путин заявил Трампу, что Россия не отступится от своих целей в Украине 17 3.07.2025, 19:27

6,106

Разговор диктатора РФ и президента США длился почти час.

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа подошел к концу, рассказал помощник диктатора РФ Юрий Ушаков. Одной из тем, которую затронули президенты, стали боевые действия в Украине.

Как уточнил Ушаков, Трамп в ходе разговора снова поднял вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин в ответ заявил, что российская сторона продолжает искать политическое переговорное решение конфликта. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что «Россия будет добиваться поставленных целей», и от этих целей «не отступится».

Разговор Путина и Трампа длился почти час. Это уже шестой разговор президентов с момента с момента возвращения Трампа на президентский пост США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com