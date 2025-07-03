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Выжить в лесу в Беларуси и добраться до Варшавы: вышел боевик «Главы государств»

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  • 3.07.2025, 19:30
  • 3,110
Выжить в лесу в Беларуси и добраться до Варшавы: вышел боевик «Главы государств»

В нем президенту США и британскому премьеру нужно выжить в белорусском лесу, чтобы раскрыть заговор.

На стриминге Amazon Prime Video вышел боевик «Главы государств» от российского режиссера Ильи Найшуллера. Главные роли в нем исполнили голливудские звезды Идрис Эльба и Джон Сина, пишет «Зеркало».

По сюжету президент США (Сина) и британский премьер-министр (Эльба) после публичной перепалки на совместной пресс-конференции, решают продемонстрировать миру единство и отправиться на саммит НАТО в Италии на борту американского президентского самолета.

Однако самолет сбивают, а первые лица, спасаясь на парашютах, оказываются в лесах Беларуси. Зная, что за ними охотятся, дуэт должен объединиться, чтобы выжить, раскрыть опасный заговор и добраться до Варшавы.

Как пишет stern.de, у Найшуллера получился классический комедийный боевик, который идеально подходит для вечера на диване.

В фильме также снимались Приянка Чопра, Джек Куэйд, Эмбер Роуз Рева.

Рейтинг «Глав государств» на Rotten Tomatoes — 65%.

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