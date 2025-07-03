ГАИ работает в усиленном режиме на выходных
- 3.07.2025, 19:59
Водителей проверяют строже обычного.
В период длинных выходных в Беларуси Госавтоинспекция перешла на усиленный режим работы. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Особое внимание инспекторы ДПС уделяют выявлению грубых нарушений ПДД — в первую очередь вождения в нетрезвом виде и управления автомобилем без водительского удостоверения.
Кроме того, ГАИ призывает водителей учитывать погодные условия и не совершать рискованных маневров на дорогах.
Водителям напоминают:
выбирать безопасную скорость движения;
соблюдать дистанцию до других автомобилей;
включать поворотники при любом изменении направления движения;
следить за самочувствием, особенно в жару.