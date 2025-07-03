ГАИ работает в усиленном режиме на выходных 3.07.2025, 19:59

Водителей проверяют строже обычного.

В период длинных выходных в Беларуси Госавтоинспекция перешла на усиленный режим работы. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Особое внимание инспекторы ДПС уделяют выявлению грубых нарушений ПДД — в первую очередь вождения в нетрезвом виде и управления автомобилем без водительского удостоверения.

Кроме того, ГАИ призывает водителей учитывать погодные условия и не совершать рискованных маневров на дорогах.

Водителям напоминают:

выбирать безопасную скорость движения;

соблюдать дистанцию до других автомобилей;

включать поворотники при любом изменении направления движения;

следить за самочувствием, особенно в жару.

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