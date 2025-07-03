Универмаги Минска объявили скидки до 70% на большие выходные 3.07.2025, 20:23

Они будут действовать с 3 по 6 июля.

Универмаги Минска объявили скидки до 70% на большие выходные с 3 по 6 июля. Подробная информация размещена на официальных сайтах столичных универмагов.

В большие выходные в торговом доме «На Немиге» и универмаге «Беларусь» скидки до 70% будут действовать на широкий ассортимент непродовольственных товаров: от женской одежды до сумок, товаров для плавания и активного отдыха и многое другое.

В ГУМе обещают скидки до 55% на выделенный ассортимент непродовольственных товаров. Со скидками до 30% минчане и гости столицы смогут купить летние коллекции одежду, косметику, солнцезащитные и другие сезонные товары.

В ЦУМе скидка при покупке непродовольственных товаров, стоимость которых превышает 7 рублей, окажется до 40%. Кроме того, со скидкой до 15% будет возможность приобрести крупногабаритную бытовую технику.

В торговом центре «Кiрмаш» в большие выходные скидка до 50% будет действовать на женскую одежду. А со скидкой до 45% можно будет купить косметику, часы, парфюмерию. На ювелирные изделия скидка составит до 40%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com