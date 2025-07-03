Тысячи ввезенных в Россию по параллельному импорту машин оказались в международном розыске 5 3.07.2025, 20:35

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Авто ищет Интерпол.

Тысячи иномарок, ввезенных в Россию по схемам параллельного импорта, оказались в базе данных Интерпола, выяснил autonews.ru.

Автовладельцы, купившие машины в салонах, обнаруживают, что их авто находится в международном розыске как угнанные, когда обращаются в МВД за сменой номеров.

Автоэксперт Кирилл Чернов рассказывает, что схема продажи де-факто краденных машин существует уже около 30 лет, а особый размах она получила во времена параллельного импорта. По словам Чернова, суть «дубайской схемы» проста: автомобиль берется в лизинг в одной из западных стран, а затем продается в Россию, как правило, через ОАЭ и страну-транзитера, например, из числа республик бывшего СССР.

«При этом платежи за (машину) продолжают выплачиваться, поэтому изначально автомобиль в угоне не числится. Однако через некоторое время, после того как машина приехала к нам, оплата прекращается. Пока лизинговая компания понимает, что ее кинули, проходит обычно месяца три. После этого автомобиль кидают в базу Интерпола», — рассказывает Чернов.

По его словам, часто таким образом в Россию попадают именно американские машины, без пробега и по очень привлекательной цене. В ОАЭ на их продажу смотрят сквозь пальцы, говорит эксперт.

Автоюрист Дмитрий Дугин рассказывает, что судебная практика при рассмотрении таких дел чаще всего негативная. «Суды считают, что поскольку автомобиль находится в розыске по линии Интерпола, то он не может быть зарегистрирован и допущен к дорожному движению на территории России», — пояснил Дугин. Впрочем, шансы выиграть дело, по словам юриста, есть. Он приводит в пример успешный кейс из Петербурга, где автовладельцу удалось доказать, что Канада документально не обосновала свои претензии, тем самым нарушив право собственника на его имущество.

Проверить модель изначально просто невозможно, отмечает в свою очередь Чернов: сделать это можно только в том случае, если водитель лично покупает этот автомобиль в западных странах и сам же занимается импортом в Россию.

Российские власти разрешили параллельный импорт, то есть ввоз товаров без разрешения правообладателя, после ухода из страны иностранных брендов в 2022 году. В прошлом году, по данным «Автостата», через механизм параллельного импорта в Россию было ввезено около 150 тысяч новых автомобилей и 400 тысяч подержанных.

За январь–апрель 2025 года «Автостат» оценивает параллельный импорт автомобилей в 127 тысяч единиц, из которых 100 тысяч подержанные, а остальные — новые. Наибольшей популярностью среди ввозимых по параллельному импорту автомобилей пользуются Toyota, BMW и Mercedes-Benz.

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