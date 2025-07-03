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За сколько продают самую дешевую квартиру в «Новой Боровой»

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  • 3.07.2025, 21:06
  • 1,958
За сколько продают самую дешевую квартиру в «Новой Боровой»

Квартиры из «Новой Боровой» уже активно начали появляться на вторичном рынке.

Квартиры из «Новой Боровой» уже активно начали появляться на вторичном рынке недвижимости. Посмотрели, как выглядит самый дешевый вариант в этом ЖК.

Когда-то малогабаритное жилье в Копище пользовалось большим спросом у молодых семей и одиночек. Именно такую квартиру и выставили на продажу, сообщает Realt.

Она расположена в доме на улице Авиационной, 19. Жилье находится на втором этаже семиэтажного панельного дома 2021 года постройки. Новостройка является частью квартала Центральный парк.

Общая площадь студии составляет всего ничего – 27 м2. Причем жилых из них только 20 м2.

Из очевидных плюсов – свежий ремонт. Квартира полностью готова – купил и сразу живи.

Здесь есть полноценная кухня с плитой, духовкой и большим холодильником. Отмечается, что в отделке использованы импортные материалы.

Из-за особенностей метража жилье поделено не на комнаты, а функциональные зоны. Есть зона столовой с обеденным столом и стульями, а также зона гостиной с ярко-желтым диваном и телевизором.

Из неиспользованных метров – примыкающая лоджия с видом на улицу. Ее тоже можно обустроить в качестве рабочего пространства.

Что еще может порадовать потенциальных покупателей? Сам район. Новый, с чистыми подъездами, камерами, закрытыми дворами и современными детскими площадками.

Недалеко от дома находятся центральная площадь с фонтанами, четыре ресторана, три кафе, спортзал. Рядом с семиэтажкой есть гостевая автомобильная стоянка.

Просят за студию $68 000, или же $2473 за м2. А дорого ли это за готовую квартиру в новом районе – вопрос открытый.

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