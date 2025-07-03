За сколько продают самую дешевую квартиру в «Новой Боровой» 3 3.07.2025, 21:06

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Квартиры из «Новой Боровой» уже активно начали появляться на вторичном рынке.

Квартиры из «Новой Боровой» уже активно начали появляться на вторичном рынке недвижимости. Посмотрели, как выглядит самый дешевый вариант в этом ЖК.

Когда-то малогабаритное жилье в Копище пользовалось большим спросом у молодых семей и одиночек. Именно такую квартиру и выставили на продажу, сообщает Realt.

Она расположена в доме на улице Авиационной, 19. Жилье находится на втором этаже семиэтажного панельного дома 2021 года постройки. Новостройка является частью квартала Центральный парк.

Общая площадь студии составляет всего ничего – 27 м2. Причем жилых из них только 20 м2.

Из очевидных плюсов – свежий ремонт. Квартира полностью готова – купил и сразу живи.

Здесь есть полноценная кухня с плитой, духовкой и большим холодильником. Отмечается, что в отделке использованы импортные материалы.

Из-за особенностей метража жилье поделено не на комнаты, а функциональные зоны. Есть зона столовой с обеденным столом и стульями, а также зона гостиной с ярко-желтым диваном и телевизором.

Из неиспользованных метров – примыкающая лоджия с видом на улицу. Ее тоже можно обустроить в качестве рабочего пространства.

Что еще может порадовать потенциальных покупателей? Сам район. Новый, с чистыми подъездами, камерами, закрытыми дворами и современными детскими площадками.

Недалеко от дома находятся центральная площадь с фонтанами, четыре ресторана, три кафе, спортзал. Рядом с семиэтажкой есть гостевая автомобильная стоянка.

Просят за студию $68 000, или же $2473 за м2. А дорого ли это за готовую квартиру в новом районе – вопрос открытый.

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