Bild: Германия хочет договориться с США о финансировании двух систем Patriot для Украины 1 3.07.2025, 21:37

Главе Пентагона отправили запрос о тайной сделке.

Правительство Германии срочно работает над решением, чтобы передать Украине новые системы противовоздушной обороны и ракеты. Берлин ожидает от министра обороны США Пита Хегсета обязательства предоставить два зенитно-ракетных комплекса Patriot, которые профинансирует Германия.

Об этом сообщает Bild, ссылаясь на источники.

По их словам, запрос на тайную сделку был направлен Хегсету несколько недель назад. Как отмечает издание, ранее Украина пыталась купить системы Patriot напрямую у США, но без успеха. После этого Киев обратился за помощью к Германии. Однако сейчас непонятно, как решение США приостановить поставки вооружения повлияет на договоренности с Берлином.

Белый дом остановил передачу оружия, которую согласовала предыдущая администрация, не объяснив причин. В немецком правительстве теперь опасаются, что США могут отказать и в просьбе Германии о двух системах Patriot для Украины, пишет Bild.

Отмена поставок оружия также обсуждалась на заседании правительства 2 июля.

«Стало понятно, что потерю оружия из США компенсировать невозможно. Однако, Германия и другие союзники теперь хотят попытаться по крайней мере обеспечить Украину системами Patriot из собственных запасов», — говорится в материале.

2 июля представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил пересмотр поставок оружия Украине и заявил, что Минобороны предоставляет президенту Дональду Трампу варианты военной помощи Киеву для завершения войны, учитывая желание «сохранить боеготовность Вооруженных сил США и приоритеты программы Америка превыше всего».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com