Nvidia обогнала Microsoft и стала самой дорогой компанией в мире 2 3.07.2025, 22:16

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Рыночная капитализация производителя чипов достигла $3,86 трлн.

Nvidia в июне вернула себе звание самой дорогой компании в мире, обойдя Microsoft. Как сообщает Reuters, стоимость компании выросла до $3,86 трлн — это на 4,3% больше, чем у Microsoft ($3,69 трлн). Рост был поддержан повышенным интересом инвесторов к искусственному интеллекту и ожиданием дальнейшего скачка спроса на ИИ-чипы Nvidia.

В то же время компания пока не превысила исторический рекорд Apple - $3,92 трлн в декабре 2024 года. Сама Apple на конец июня занимала третье место с капитализацией $3,1 трлн.

Среди других гигантов технологического рынка Meta, Broadcom и Amazon также продемонстрировали рост оценок стоимости — на 14%, 13,9% и 7% соответственно. Капитализация этих компаний достигла $1,86 трлн, $1,3 трлн и $2,33 трлн.

Аналитик Wedbush Securities Дэниел Айвз прогнозирует, что уже этим летом Nvidia и Microsoft войдут в клуб компаний с капитализацией более $4 трлн. По его мнению, в течение следующих 18 месяцев основное внимание будет сосредоточено на рубеже $5 трлн, так как «этот рынок еще на ранней стадии, и его ведет революция ИИ».

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