Кому можно не брать справку к школе 30.07.2025, 1:46

В августе в поликлиниках часто создают необоснованный ажиотаж.

В Министерстве образования рассказали, кому необходимо брать справку о состоянии здоровья к 1 сентября, а кто может проигнорировать поход в поликлинику.

Специалисты напомнили: все школьники ежегодно проходят диспансеризацию. Обычно это происходит в месяц рождения ребенка. Такая медицинская справка действительна в течение всего календарного года с момента выдачи. То есть, если она была выдана в ноябре 2024 года, то она действительна до ноября 2025 года.

Соответственно, такому учащемуся наведываться к врачам накануне 1 сентября не надо.

Вместе с тем в Минобре обратили внимание на то, что дети, которые идут в первый класс, в обязательном порядке получают медицинскую справку к началу учебного года.

Не спешите бежать в поликлинику

Ранее начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава Дмитрий Лазарь отмечал, что иногда педагоги требуют дополнительные справки.

«Допустим, когда ребенок идет в специализированный класс по физкультуре, военные классы и так далее. Тогда почему-то возникают требования к родителям, что они должны принести новую справку. Но это неправильно. Мы работаем с Министерством образования. Они разъясняют педагогам, чтобы этих дополнительных требований не возникало», – сказал чиновник.

К слову, если справка была утеряна, то ее выписывают на основании данных диспансеризации. Заново проходить обследования не потребуется.

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