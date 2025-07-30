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Трамп рассказал, как первая леди США относится к Путину

  • 30.07.2025, 2:00
Трамп рассказал, как первая леди США относится к Путину
Мелания Трамп

Мелания Трамп регулярно напоминает президенту США о российских ударах по Украине.

Первая леди США Мелания Трамп с симпатией относится к российскому президенту, заявил американский лидер Дональд Трамп в подкасте Pod Force One.

«Мы знаем Путина, и он ей нравится. С людьми нужно ладить. У меня с ним были очень хорошие отношения. В идеале так и должно быть. Но она сказала: как жаль, они только что бомбили Киев. А я как раз говорил с ним в тот день днем», — сказал президент США

Трамп вновь заявил, что «разочарован» в российском коллеге.

В июле 2025 года конгрессмен Дон Бэкон заявил, что именно Мелания Трамп повлияла на ужесточение риторики и политики Трампа по отношению к России. Он рассказал, что первая леди регулярно напоминает президенту США о российских ударах по Украине.

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