Трамп рассказал, как первая леди США относится к Путину
- 30.07.2025, 2:00
Мелания Трамп регулярно напоминает президенту США о российских ударах по Украине.
Первая леди США Мелания Трамп с симпатией относится к российскому президенту, заявил американский лидер Дональд Трамп в подкасте Pod Force One.
«Мы знаем Путина, и он ей нравится. С людьми нужно ладить. У меня с ним были очень хорошие отношения. В идеале так и должно быть. Но она сказала: как жаль, они только что бомбили Киев. А я как раз говорил с ним в тот день днем», — сказал президент США
Трамп вновь заявил, что «разочарован» в российском коллеге.
В июле 2025 года конгрессмен Дон Бэкон заявил, что именно Мелания Трамп повлияла на ужесточение риторики и политики Трампа по отношению к России. Он рассказал, что первая леди регулярно напоминает президенту США о российских ударах по Украине.