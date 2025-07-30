Трамп рассказал, как первая леди США относится к Путину 30.07.2025, 2:00

Мелания Трамп

Мелания Трамп регулярно напоминает президенту США о российских ударах по Украине.

Первая леди США Мелания Трамп с симпатией относится к российскому президенту, заявил американский лидер Дональд Трамп в подкасте Pod Force One.

«Мы знаем Путина, и он ей нравится. С людьми нужно ладить. У меня с ним были очень хорошие отношения. В идеале так и должно быть. Но она сказала: как жаль, они только что бомбили Киев. А я как раз говорил с ним в тот день днем», — сказал президент США

Трамп вновь заявил, что «разочарован» в российском коллеге.

В июле 2025 года конгрессмен Дон Бэкон заявил, что именно Мелания Трамп повлияла на ужесточение риторики и политики Трампа по отношению к России. Он рассказал, что первая леди регулярно напоминает президенту США о российских ударах по Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com