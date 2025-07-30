Трамп: Путин никак не отреагировал на мой дедлайн для мира с Украиной
- 30.07.2025, 5:57
Президент США заявил, что «это позор».
Лидер США Дональд Трамп разочарован тем, что до сих пор не получил никакой реакции от России на его новый срок для заключения мирного соглашения с Украиной.
Об этом Трамп заявил в интервью журналистам.
Он сказал, что новые пошлины, призванные изолировать российскую экономику, вступят в силу через 10 дней, но президент США отметил, что не получил от Кремля никакого ответа по этому поводу.
«Я не получил никакого ответа от Путина. Это позор. Я говорил вам, что 5 тысяч человек погибают каждую неделю. Сейчас уже 7 тыс. [...] На людей падают бомбы. Ужасная война», - подчеркнул Трамп.
В то же время он заявил, что его не беспокоит реакция рынков на потенциальное введение новых санкций против России.
«Нет, меня это не волнует. У нас так много нефти в нашей стране. Мы увеличим добычу нефти», - добавил президент США.