Трамп: Путин никак не отреагировал на мой дедлайн для мира с Украиной 30.07.2025, 5:57

Дональд Трамп

Президент США заявил, что «это позор».

Лидер США Дональд Трамп разочарован тем, что до сих пор не получил никакой реакции от России на его новый срок для заключения мирного соглашения с Украиной.

Об этом Трамп заявил в интервью журналистам.

Он сказал, что новые пошлины, призванные изолировать российскую экономику, вступят в силу через 10 дней, но президент США отметил, что не получил от Кремля никакого ответа по этому поводу.

«Я не получил никакого ответа от Путина. Это позор. Я говорил вам, что 5 тысяч человек погибают каждую неделю. Сейчас уже 7 тыс. [...] На людей падают бомбы. Ужасная война», - подчеркнул Трамп.

В то же время он заявил, что его не беспокоит реакция рынков на потенциальное введение новых санкций против России.

«Нет, меня это не волнует. У нас так много нефти в нашей стране. Мы увеличим добычу нефти», - добавил президент США.

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