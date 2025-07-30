Госдеп: В России неправильно интерпретировали Трампа 1 30.07.2025, 7:38

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Но время для неправильных интерпретаций прошло.

В Кремле некорректно интерпретировали терпеливость президента США Дональда Трампа касательно переговоров о завершении войны в Украине. Но время для неправильных интерпретаций прошло.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге 29 июля.

«Он (Трамп - ред.) был терпеливым, и это, наверное, неверно восприняли некоторые люди. Поэтому я думаю, что время для неправильных интерпретаций прошло», - сказала она.

Брюс напомнила предупреждение Трампа о введении санкций и вторичных санкций против России, «поскольку определенные страны получают выгоду от покупки российской нефти».

По ее словам, президент имеет полномочия вводить такие ограничения, и это решение зависит от него.

«Очевидно, президент Трамп доказал, что к нему следует относиться серьезно, потому что он - серьезный человек, и мы видим результаты этого по всему миру», - заявила Брюс.

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