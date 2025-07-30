закрыть
30 июля 2025, среда, 8:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Госдеп: В России неправильно интерпретировали Трампа

1
  • 30.07.2025, 7:38
  • 3,936
Госдеп: В России неправильно интерпретировали Трампа

Но время для неправильных интерпретаций прошло.

В Кремле некорректно интерпретировали терпеливость президента США Дональда Трампа касательно переговоров о завершении войны в Украине. Но время для неправильных интерпретаций прошло.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге 29 июля.

«Он (Трамп - ред.) был терпеливым, и это, наверное, неверно восприняли некоторые люди. Поэтому я думаю, что время для неправильных интерпретаций прошло», - сказала она.

Брюс напомнила предупреждение Трампа о введении санкций и вторичных санкций против России, «поскольку определенные страны получают выгоду от покупки российской нефти».

По ее словам, президент имеет полномочия вводить такие ограничения, и это решение зависит от него.

«Очевидно, президент Трамп доказал, что к нему следует относиться серьезно, потому что он - серьезный человек, и мы видим результаты этого по всему миру», - заявила Брюс.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путем Милошевича
Путем Милошевича Константин Эггерт
Гордый «Кузя» на празднике флота
Гордый «Кузя» на празднике флота Владимир Халип
Что будет с Путиным осенью
Что будет с Путиным осенью Юрий Федоренко
Коридоры кончаются стенкой
Коридоры кончаются стенкой Дмитрий Чернышев