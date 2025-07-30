Кадыров сомнительным фото попытался опровергнуть госпитализацию в Турции 30.07.2025, 7:45

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На кадрах заметили странные детали.

После нескольких дней молчания и множества слухов о здоровье Рамзан Кадыров вновь дал о себе знать. В «ВКонтакте» на его странице появился пост с фотографией, где он играет в шахматы со своим старшим сыном Ахматом, пишет «Диалог.UA».

Это его первая публикация после сообщений турецких СМИ о том, что глава Чечни якобы был госпитализирован во время отдыха в Турции. До этого он пропал на несколько дней без каких-либо объяснений.

В подписи к фото Кадыров заявил, что провел товарищескую партию с министром спорта и физической культуры Чечни Ахматом Кадыровым.

При этом не указано, когда именно был сделан снимок, что оставляет простор для размышлений и большие сомнения.

На снимке за окном зеленая листва, типичная, скорее, для весенних месяцев. В то же время свежие фото и видео из Грозного демонстрируют уже более темную, «летнюю» зелень. Кроме того, на фото Ахмат Кадыров сидит в худи у открытого окна, тогда как в последние дни температура в Чечне превышала +30°, и такой наряд явно не соответствует погоде.

С момента последнего публичного появления Кадырова прошло более недели, а слухи о его проблемах со здоровьем распространились после публикаций в турецких изданиях.

Те писали, что глава Чечни якобы едва не утонул в море во время отдыха в Бодруме и был доставлен в больницу, так что реальных данных о состоянии здоровья главы Чечни и его текущем местоположении нет.

Вышеописанная попытка Кадырова опровергнуть слухи о болезни, как и все предыдущие аналогичные, не выглядит убедительно и не содержит реальных фактов.

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