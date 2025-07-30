Землетрясение на Камчатке: Япония, Аляска и Гавайи объявили об угрозе цунами 30.07.2025, 8:00

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Жителей призвали принять срочные меры.

Соединенные Штаты Америки и Япония объявили предупреждение о цунами после мощного землетрясения у восточного побережья России.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 8,7 произошло к юго-востоку от города Петропавловск-Камчатский на Камчатском полуострове утром в среду, 30 июля, по местному времени.

«Образовалось цунами, которое может нанести ущерб побережьям всех островов штата Гавайи», - говорится в сообщении Системы предупреждения о цунами Национальной метеорологической службы США.

Жителей призывают принять срочные меры для защиты жизни и имущества.

Служба также объявила об угрозе цунами для всего западного побережья США и Канады, а также Алеутских островов, острова Гуам, Филиппин, России и некоторых островов Тихого океана, в частности Яп и Маршалловых островов.

Служба также объявила об угрозе цунами для всего западного побережья США и Канады, в частности для Калифорнии, Орегона, Вашингтона, Британской Колумбии и Аляски.

Предупреждение распространяется от границы Калифорнии с Мексикой через Орегон и Вашингтон до Британской Колумбии в Канаде, а затем продолжается до Южной Аляски и полуострова Аляска.

Кроме того, угроза цунами объявлена для Алеутских островов, острова Гуам, Филиппинам, России и некоторым островам Тихого океана, в частности Япу и Маршалловым островам.

Угроза для Японии

Японская государственная телерадиокомпания NHK предупредила о риске цунами и призвала людей покинуть побережье.

Телерадиокомпания показала автомобили, уезжающие из прибрежных районов Мацусима в префектуре Мияги на севере Японии.

По данным Национальной метеорологической службы, в некоторых районах Японии высота волн может достичь 3 метров.

Для сравнения, во время катастрофического цунами 2011 года, высота волн достигала почти 40 метров.

Землетрясения на Камчатке

Утром 30 июля на Камчатском полуострове произошло землетрясение магнитудой свыше 8 баллов.

В городе Северо-Курильск поврежден детский сад, в регионе также объявлена угроза цунами. По данным местных властей, это самые мощные толчки в регионе за последние десятки лет.

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