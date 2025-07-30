«У них есть проблемы»: в Литве прокомментировали падение беспилотника в Минске
- 30.07.2025, 8:10
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Почему дрон сбили только под Минском?
В Минобороны Литвы прокомментировали падение беспилотника во дворе жилого дома и рядом с детским садом в Минске ночью 29 июля. Это произошло во время обсуждения, почему не была предпринята попытка нейтрализовать дрон, предположительно, прилетевший в страну из Беларуси, пишет Delfi.
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене объяснила, почему ПВО страны не сбила беспилотник, который, предположительно, прилетел в страну из Беларуси несколько дней назад.
По ее словам, «не стоит придавать большого значения примеру Беларуси», где, как утверждают белорусские службы, 29 июля был сбит беспилотник в Минске — по словам Шакалене, ситуация в нашей стране «совершенно иная».
— Ситуация в Беларуси иная, нежели в Литве — никто не беспокоится о том, что еще пострадает от стрельбы направо и налево в воздушном пространстве. Это точно не первый и не последний уничтоженный ими беспилотник. Это происходит периодически. Количество иное, чем у нас, — заявила министр.
Между тем командующий армией Литвы Раймундас Вайкшнорас настаивает, что Беларусь «сталкивается с определенными трудностями» в этом плане. Он подчеркнул, что беспилотник упал в Минске, пролетев уже более 300 км над страной.
— А почему его сбили только под Минском? Вы посмотрите, он 300 км пролетел, его сбили только под Минском. Это ни в коем случае не оправдание, поймите правильно, но у них (в Беларуси. — Прим. ред.) тоже есть проблемы, — сказал Вайкшнорас.
Напомним, о падении беспилотника во дворе дома № 72 на улице Матусевича стало известно утром 29 июля. Беспилотник, как утверждают очевидцы, врезался в дом № 72 по улице Матусевича, после чего упал на припаркованный автомобиль и взорвался. Во дворе этого дома находится детский сад № 12. Пострадавших в результате инцидента нет.
Позже факт крушения БПЛА подтвердило Минобороны. А в Следственном комитете сообщили, что завели уголовное дело по факту падения беспилотника. Как заявили в ведомстве, внутри боевой части БПЛА находился тротил и металлические шарики.