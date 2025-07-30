«Путин не заслуживает дополнительного времени» 1 30.07.2025, 8:20

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В США готовят жесткий удар по РФ.

Российский диктатор Владимир Путин «не заслуживает дополнительного времени». США должны ускориться с голосованием законопроекта о санкциях. Об этом заявил сенатор Конгресса США от Демократической партии Ричард Блюменталь, который является одним из авторов мощного санкционного пакета.

«Я соглашаюсь, что Владимир Путин не заслуживает дополнительного времени и нам нужно ускориться с голосованием законопроекта о санкциях. Все что делает президент - в правильном направлении, но я сильно адвокатирую то, чтобы санкции были 500%, а не 100%», - сказал Блюменталь в комментарии изданию «Суспільне».

Блюменталь уверен, что необходимо проголосовать за этот закон, чтобы «показать, что мы выполняем наши обязательства перед Украиной».

По его словам, в Сенате насчитывается 85 сторонников этого проекта закона, и при необходимости возможно набрать 90 голосов.

Сенатор подчеркнул, что законопроект о санкциях против России поможет «остановить войну» и «Путин должен это понять».

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что если «Путин не сядет за стол переговоров», то президент Дональд Трамп наложит тарифы на Китай и Индию, которые «покупают российскую нефть и не помогают Украине».

«Он может сделать это из-за исполнительного приказа или из-за законодательной инициативы в Конгрессе. Хорошие новости от меня для Украины: президент усилит давление на клиентов России, чтобы посадить Путина за стол переговоров», — сказал Грэм.

В то же время сенатор от Республиканской партии Роджер Маршал считает, что Трампу нужно придать «максимальную гибкость» и подождать 10 дней.

«Мы видим, что Путин не реагирует ни на что, поэтому нам нужно надавить на педаль газа во все возможных санкциях. Мне кажется, мы можем наложить санкции в банковском секторе. И нам также нужно рассматривать возможность вторичных санкций», — сказал Маршал.

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