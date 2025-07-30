Лукашенко сделал Минск мишенью Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

30.07.2025, 8:30

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Дрон на Матусевча может быть далеко не последним.

Несколько наблюдений и выводов по горячим следам.

1. Вот это и случилось — беспилотник упал в Минске, в жилом квартале, у детского сада. До сих нор непрошенные гости чаще всего тревожили Гомельщину.

Новый инцидент лишний раз красноречиво напомнил, что в Беларуси сегодня никто не может быть в полной безопасности — ни Гомель, ни Калинковичи, ни Минск.

Но, в отличие от прежних инцидентов, власти отреагировали несколько иначе. В этот раз они не стали скрывать факт случившегося. Пусть и с некоторым опозданием, но и Минобороны, и провластная пресса сообщили о падении дрона.

2. Власти и пропаганда пока не озвучили версию о происхождении БПЛА, заявив лишь о возбуждении уголовного дела и следственных действиях.

Показательно, что в видео, опубликованном Следственным комитетом, на обломках дрона явно видны наклейки с надписями на «украинском языке». Отметим, что в Украине над этими фото и видео СК Беларуси уже успели посмеяться из-за явных ошибок в написании.

При этом о причастности Украины пока официально не заявлялось.

И это выглядит странно и не очень логично. Более того, наводит на определенные мысли. Место падения было оцеплено милицией, посторонних туда не пускали. Видео СК появилось спустя несколько часов после первых новостей о ЧП.

И если допустить, что кто-то действительно запустил в белорусское небо дрон, весь украшенный наклейками на украинском, словно новогодняя елка шарами, то спокойствие лукашенковских спецслужб, не воспользовавшихся таким подарком в первый же час после случившегося, мягко говоря, удивляет.

На определенные мысли наводит и реакция пропагандиста Азаренка, который по горячим следам записал видео об инциденте на Матусевича. В нем он прежде всего бросился отвечать «распространителям вбросов» на тему «а чей это беспилотник».

По словам пропагандиста, наше ПВО «не сбило», а «посадило» дрон. И второе — «Беларусь — прифронтовое государство, граничащее с двумя воюющими странами». А поэтому — «какая разница, чей беспилотник».

«Прилететь может все, что угодно. Это просто еще одно нам с вами напоминание о ценности мирного неба», — говорит Азаренок в тот момент, когда с этого «мирного» неба на белорусскую землю упал очередной дрон.

3. К сожалению, приходится еще раз напомнить, что такие инциденты будут случаться до тех пор, пока идет война. И, судя по тому, что Россия усиленно наращивает выпуск шахедов, в разы увеличивая их численность во время атак на Украину, стоит ожидать роста таких ЧП у нас.

Возможно, в этом заключается и одна из причин нервозности силовиков в Минске на Матусевича. Им, как никому другому, понятно, что будет, если один из следующих прилетов закончится трагедией.

4. Азаренок и его коллеги по цеху могут сколько угодно делать вид, что Беларусь в этой истории лишь случайный сосед, вынужденный терпеть издержки жизни в прифронтовой зоне. Мы все знаем и помним, кто привел войну на нашу землю. Кто занял сторону агрессора, и кто зарабатывает на этой войне.

И в этом случае на самом деле не так и важно, чей дрон упал в ночь на 29 июля на Матусевича. Главное то, кто сделал нашу страну мишенью.

5. И о конкретных мишенях. В новом расследовании BELPOL рассказывается о секретном заводе по производству ударных дронов, размещенном в Минске на улице Янки Мавра.

По данным расследователей, там уже сейчас могут производить от 2 до 3 беспилотников в день. И это не прототипы, а готовое оружие с дальностью полета от 180 до 310 км, которое уже сейчас поставляется в Россию.

И эта новость, если она подтвердится, говорит о том, что вскоре в Беларусь могут начать залетать настоящие украинские дроны — в поисках легитимной военной цели.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

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