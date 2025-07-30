«Под звуки сирен завод «Алюминстрой» ушел под воду» 3 30.07.2025, 8:50

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Новые подробности о землетрясении и цунами на Камчатке.

На Камчатке произошло мощнейшее землетрясение магнитудой 8,5, которое спровоцировало цунами. Под ударом стихии оказался Елизовский район: зафиксированы волны высотой 3-4 метра.

По данным российских СМИ, первые подземные толчки были зафиксированы около 11:30 по местному времени. Паника охватила местных жителей - люди выбегали на улицы. Об этом сообщает (Dialog.UA https://www.dialog.ua/russia/317707_1753841105).

В одном из учебных заведений Английском лицее начали трескаться стены. Все сотрудники учреждения успели эвакуироваться. По словам одной из преподавательниц, за более чем 50 лет жизни на Камчатке она не испытывала ничего подобного: «Земля ходила ходуном, а здание колыхалось вместе с окнами».

В Петропавловске-Камчатском в момент землетрясения обрушилась стена в одном из детских садов.

На всех Курильских островах была объявлена тревога цунами. Вскоре первая волна обрушилась на побережье Северо-Курильска.

На фоне звучащих сирен под воду ушло промышленное предприятие - завод «Алюминстрой». На мысе Водопадный высота волны также составила около 3-4 метров.

Предупреждения о возможном цунами были выпущены и в США для Гавайев, Калифорнии и Аляски. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в связи с угрозой объявил сокращенный рабочий день для сотрудников государственных учреждений. Позднее цунами достигло Сахалина. Глава региона Валерий Лымаренко сообщил об эвакуации населения.

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