Перевернутые авто, сорванные крыши и выбитые окна: под Минском разбушевалась «суперячейка» 2 30.07.2025, 9:23

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Больше всего досталось агрогородку Колодищи.

Столичный регион минувшей ночью оказался в эпицентре мощной суперячейки, которая натворила немало бед. Больше всего досталось, судя по всему, агрогородку Колодищи под Минском. Там сильным ветром срывало крыши с домов, валило деревья, так что спасателям пришлось экстренно созвать комиссию по ЧС для устранения последствий, пишет «Телеграф».

По данным Telegram-канала о погоде @nadvorie, самая опасная часть вчерашней суперячейки — мезоциклон, где фиксируются самые сильные ливни, град и шквалы более 20 м/с — прошёл по северо-востоку от Минска. Сообщения о повреждениях, вызванных непогодой, приходили из деревни Королев Стан, агрогородка Колодищи.

Там в частном секторе ветром повалило несколько деревьев, есть сообщения о пострадавших от них автомобилей. Ветер был такой силы, что сорвал часть крыши на нескольких домах, валил заборы и теплицы и даже перевернул на бок один грузовик. Также, по сообщениям местных жителей, в одном из многоквартирных домов по улице Короткевича в момент грозы выбило окна.

#минскийрайон #ураган #гроза #стихия ♬ оригинальный звук - pristalica.by @pristlalica.tok ⚡️МЧС устраняет последствия грозового фронта в Колодищах Непогода натворила немало бед в пристоличье, особенно в агрогородке Колодищи и окрестностях. Как сообщили в Минском РОЧС, спасатели, лесники, дорожники уже пришли на помощь к гражданам. Прямо сейчас все спецслужбы вместе с местными жителями борются с последствиями непогоды в Колодищах. Наиболее пострадавшие улицы — Короткевича, Шпитальняя, Верхняя, Живописная, Снежная. — Для координации и реагирования по ликвидации последствий стихии созвана комиссия по ЧС, — отметили в Минском РОЧС. Известно, что работает 7 единиц техники РОЧС, а также на месте — специалисты Боровлянского спецлесхоза. Подключены к работе Электросети и Минрайгорремавтодор. #колодищи

По информации районного портала pristalica.by, сразу же после прохождения суперячейки в Минском РОЧС созвали комиссию по чрезвычайной ситуации — «для координации и реагирования по ликвидации последствий стихии».

В Колодищи были направлены 7 единиц техники РОЧС, специалисты Боровлянского спецлесхоза, чтобы расчистить проезжую часть от поваленных деревьев и помочь местным жителям с устранением последствий непогоды. К работам также пришлось подключить специалистов электросетей и Минрайгорремавтодора.

В «Минскэнерго» тем временем рассказали, что во время прохождения грозового фронта было произошло отключение линии электропередачи напряжением 110кВ. Из-за этого в Первомайском районе столицы на короткое время пропало электричество. Впрочем, как пояснили энергетики, автоматика подстанций сработала штатно, поэтому подача электроснабжения потребителям была восстановлена за считанные мгновения — в среднем за 25 секунд.

Судя по многочисленным видео в соцстеях, к отключению электричества мог привести удар молнии. Из-за них в небе вчера можно было наблюдать настоящее световое шоу — молнии сверкали не переставая. Момент, как одна из них ударила прямо в дом, попал на видео.

Кроме того, грозовой фронт сопровождался сильным ливнем, из-за чего отдельные районы Минска в очередной раз подтопило.

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