США предостерегли Китай от покупок российской нефти 30.07.2025, 9:45

Вашингтон усиливает давление на Пекин.

США предупредили китайских чиновников о последствиях закупок нефти у России. Пекин настаивает на своем суверенитете.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Reuters.

Переговоры между делегациями США и Китая прошли в Стокгольме и длились два дня. По словам Бессента, американская сторона также выразила недовольство по поводу закупок Китаем иранской нефти и экспорта в Россию товаров двойного назначения на сумму более 15 млрд долларов.

США усиливают давление на Пекин

«Так что, думаю, любой, кто покупает санкционную российскую нефть, должен быть готов к этому», - сказал Бессент на пресс-конференции.

Он также напомнил, что Конгресс США готовит меры, которые приведут к введению таких же тарифов союзниками по всему миру.

Президент Дональд Трамп в понедельник сократил срок для Москвы, чтобы добиться прогресса в мирных переговорах по Украине. В противном случае, через 10 дней США введут вторичные пошлины в размере 100% на покупателей российской нефти.

Реакция Китая и позиция по энергетике

По словам Бессента, Китай ответил, что является суверенным государством и будет руководствоваться внутренней политикой в вопросах энергетики.

«Китайцы очень серьезно относятся к своему суверенитету. Мы не хотим на него посягать, так что они готовы платить 100% пошлину», - добавил он.

Китай остается крупнейшим покупателем российской нефти - около 2 млн баррелей в сутки. Следом идут Индия и Турция.

Китай рискует потерять доверие Европы

Бессент также сообщил, что предупредил вице-премьера Хэ Лифэна о риске для торговых отношений Китая с Европой. Причина - продолжающиеся поставки в Россию товаров, которые могут использоваться в военных целях.

«Я указал им, что это серьезно вредит их имиджу в Европе. В глазах европейцев Китай участвует в войне на границе Европы», - отметил он.

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