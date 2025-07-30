Цунами из-за мощнейшего землетрясения на Камчатке достигло берегов Японии 30.07.2025, 9:56

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Эвакуации проводятся по всему Тихоокеанскому региону.

В среду, 30 июля, в акватории Тихого океана у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки привели к частичному разрушению зданий и вызвали цунами высотой до 4 метров. Опасность распространилась далеко за пределы России — предупреждения и эвакуации были объявлены в Японии, США, на Гавайях и в других странах региона, пишет Reuters.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал землетрясение «самым сильным за десятки лет». Эпицентр находился примерно в 119 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, на глубине 19,3 км. Сразу после основного толчка последовало мощное афтершоковое землетрясение магнитудой 6,9.

По данным регионального Минздрава, несколько человек пострадали: одни получили травмы при паническом бегстве, один человек выпрыгнул из окна, женщина пострадала в здании нового терминала аэропорта. В Северо-Курильске частично затоплены порт и рыбоперерабатывающий завод. Также повреждено здание детского сада. Несмотря на масштаб бедствия, погибших нет.

Цунами высотой до 3 метров достигло японского побережья. Жителей прибрежных районов срочно эвакуировали. На севере страны, в Хоккайдо, люди укрывались на крышах зданий. Были приняты меры предосторожности на АЭС «Фукусима», где в 2011 году уже происходила катастрофа из-за цунами, но угроз и утечек радиации не зафиксировано.

На Гавайях объявлена эвакуация в низинных районах, жителям предписано подниматься как минимум на четвертые этажи зданий. Национальная служба США выпустила предупреждение о возможном разрушительном цунами. Президент США Дональд Трамп также призвал людей следить за обновлениями и быть готовыми.

По прогнозам, цунами может затронуть побережья России, Японии, Чили, Эквадора, Соломоновых островов и США. В некоторых районах возможны волны от 1 до 3 метров. На большей части побережья Тихого океана возможны незначительные, но ощутимые колебания уровня моря.

Камчатка и Дальний Восток России расположены на Тихоокеанском огненном кольце — регионе с высокой сейсмической активностью. По данным Российской академии наук, это землетрясение стало самым мощным с 1952 года. Однако благодаря глубине эпицентра интенсивность толчков на поверхности была ниже, чем могла бы быть.

По словам главы Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данилы Чеброва, ожидаются афтершоки, но повторения столь сильного толчка в ближайшее время не предвидится. Ситуация находится под контролем.

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