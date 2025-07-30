«Это круче, чем Бали» 30.07.2025, 10:12

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Белорус выбрал для отдыха неожиданное направление.

Огромная статуя Иисуса Христа, яркий карнавальный Рио, белоснежный пляж Копакабана, девушки, танцующие самбу прямо на улице, и дети, босиком гоняющие в футбол, — вот базовый набор ассоциаций с Бразилией, которые плюс-минус вспомнит любой белорус. Несмотря на романтический флер, летать на отдых в эту страну решаются немногие. Считается, что ограбить там могут даже в туристических местах. «Онлайнер» поговорил с гомельчанином, который недавно вернулся из 3-недельного отпуска в Бразилии.

В копилке у Владислава уже более 35 стран — он объездил Европу, Азию, был в Африке, а в этом году впервые добрался до Южной Америки. В Бразилию гомельчанин прилетел по приглашению друга. За три недели успел посмотреть Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, а также осуществить давнюю мечту — прыгнуть с парашютом из воздушного шара. Сам прыжок мы еще обязательно покажем, но для начала расскажем о необычном путешествии.

Фото: onliner.by

Летел парень из Москвы с пересадкой в Абу-Даби, весь перелет в общей сложности занял сутки, что было довольно тяжело, но терпимо. За билеты туда-обратно Владислав отдал 1300 долларов. А вот на визу тратиться не пришлось: в короткие поездки (до 90 дней) белорусов пускают просто так. Согласитесь, приятная новость с учетом того, какими мучениями в последнее время нам достается шенген.

«Местные носят телефоны в трусах — так безопаснее всего»

Бóльшую часть отпуска Владислав провел в Сан-Паулу — самом крупном городе не только в Бразилии, но и в Латинской Америке (вместе с пригородами там живет 20 миллионов человек). Впечатления остались смешанные — возможно, из-за неудачно выбранного жилья.

— Мы жили с другом в центре — это считается неблагополучным районом, там много бездомных, высокая преступность. Но вообще Сан-Паулу — огромный мегаполис, где также много богатых людей, которые занимаются бизнесом. В таких районах все очень красиво — небоскребы, парки, все благоустроено.

Фото: onliner.by

— А что по поводу безопасности? Считается, что нельзя даже пытаться с фотоаппаратом выйти на улицу, тебя тут же ограбят.

— С моим другом такое случалось. Он уже два раза ездил в Бразилию, и был случай, когда его ограбили, избили и забрали паспорт. Но в нашей совместной поездке все было хорошо. Мы всегда гуляли с другом вдвоем и соблюдали меры предосторожности — не ходить по улицам ночью, избегать опасных районов и ни в коем случае не «светить», что у тебя есть камера, деньги или украшения. Нужно быть «серой мышкой» — и тогда, скорее всего, ничего плохого не случится.

Фото: onliner.by

— Но ведь хочется сделать фото на улице, хотя бы на телефон…

— Телефон я иногда доставал, но опять-таки делать это нежелательно. Когда ты держишь телефон у уха, с кем-то разговариваешь, местные могут подойти и сказать «ноу-ноу-ноу», то есть «не делай так, это рискованно». Знаю, что многие бразильцы даже носят телефон в трусах — это самая надежная защита от кражи. Если мобильный класть в карман или сумку, велика вероятность, что его украдут.

— И вы носили в трусах?

— Нет, я клал в карман, и, к счастью, у меня все хорошо, — смеется Владислав. — Деньги, паспорт и карточки я старался с собой не носить, а рассчитывался везде с помощью Apple Pay.

Фото: onliner.by

«В туристических районах это просто сказочная Бразилия, как из сериала»

История с «телефоном в трусах» звучит пугающе, но Владислав тут же поправляется: все не так страшно, как может показаться. Говорит, что днем себя чувствовал в относительной безопасности.

— Когда светит солнце и ты гуляешь по туристическим районам, ощущения шикарные. Это просто какая-то сказочная Бразилия, как из сериала. На улицах много людей, которые занимаются спортом, мне показалось, что это очень спортивная нация. У них даже есть такая фишка, когда в выходные перекрывают дороги, чтобы люди могли побегать в городе. У многих бразильцев просто идеальные фигуры, как будто все профессиональные бодибилдеры.

Фото: onliner.by

— А говорят, что у многих латиноамериканцев проблемы с лишним весом...

— Да, есть и такая крайность. Но я бы сказал, что это страна бодипозитива. Люди самовыражаются как могут, ничего не стесняются, носят обтягивающую одежду. Все очень веселые, много танцуют. Когда наступает вечер, возле баров собираются толпы людей. И со стороны это выглядит так, будто встретилась одна большая семья.

Еще у них постоянно какие-то праздники. За те две недели, что мы были в Сан-Паулу, прошли 5 или 7 фестивалей, ради которых перекрывали центр города.

«Пляж — как на картинках из интернета»

После Сан-Паулу Владислав с другом переместились в Рио-де-Жайнеро. И вот от этого города белорус остался в полном восторге. Теперь обязательно хочет вернуться — месяца на два минимум.

— Рио-де-Жанейро — это просто вау! Все эти восторженные отзывы про него — это правда. Мы сняли квартиру за $50 в достаточно богатом районе Ипанема — рядом со знаменитым пляжем Копакабана. Сам район напоминает Европу. Старые дома, красивые улочки, все немного пошарпанное, но уютное.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

До пляжа было 5—10 минут ходьбы. По дороге — большое количество магазинов/кафешек. Очень популярен формат «шведского стола», когда ты набираешь на тарелку любую еду, какую хочешь, и платишь за это фиксированную сумму ($15—20). В отличие от Беларуси, там вся еда как из ресторана — очень вкусная, домашняя. Про стейки молчу — у бразильцев они идеально получаются. А еще здесь нет крайностей, как в Азии, где все может быть очень острым. Вполне себе европейская кухня.

Сам пляж — такой же, как на картинках из интернета. Мы были в июне, сейчас у них это зима. И погода была очень комфортная — 21—22 градуса, не жарко, но можно загорать. Прибрежная полоса огромная, там можно гулять, бегать, кататься на велосипедах, играть в волейбол, в футбол. Есть спортивные площадки, где куча людей тренируются с видом на океан.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

По городу Владислав в основном перемещался на такси. Говорит, расценки ниже, чем в Беларуси. Но даже в машине нужно быть начеку: есть случаи, когда прямо на светофоре грабители выбивают стекло и отбирают телефоны.

Сходил на экскурсию в фавелу: «Все выглядит лучше, чем я ожидал»

Вместе с гидом Владислав посетил самую неприглядную часть города — крупную фавелу Росинья. Это популярная экскурсия в Рио, которая считается относительно безопасной.

— Сама по себе фавела необъятных размеров, там живет 300 тысяч человек! Но я ожидал, что все будет выглядеть намного хуже, примерно как трущобы Индии. А по факту мне это напомнило обычную застройку в Азии. Да, «самострой», но все сделано достаточно аккуратно. Люди тоже выглядят опрятно, не скажешь, что они живут в каких-то трущобах. Конечно, там очень опасно, если прийти без сопровождения. Вся фавела контролируется наркобандами.

— По вечерам вы куда-то выбирались или оставались дома ради безопасности?

— По-разному. Мой друг ночами ходил по вечеринкам, это у него хобби такое. А я осторожничал. Так как я с собой вожу достаточно много техники, чтобы снимать видео, мне рисковать не хотелось.

Фавела Росинья

Фото: onliner.by

— Можете ли рекомендовать белорусам Бразилию? Или это слишком экзотическое направление?

— Определенно рекомендую. На самом деле я удивлен, почему так мало наших людей туда летают. За всю поездку я почти не слышал русскую речь. При этом плюсов множество: комфортный климат, отличная инфраструктура. В отличие от той же Азии, ты чувствуешь себя в комфортной, привычной цивилизации — просто живешь и отдыхаешь в красивом городе. Рядом шикарные пляжи, вкуснейшая еда, бразильцы сами по себе в большинстве своем открытые и веселые люди.

Фото: onliner.by

Да, есть преступность, поэтому важно заранее продумать маршрут, чтобы избежать неблагополучных районов. Из минусов, пожалуй, только стоимость авиабилетов и длительность перелета… А в остальном, на мой взгляд, Бразилия превосходит многие направления для путешествий.

Мне, например, так понравился Рио-де-Жанейро, что я хочу слетать зимой туда снова. Обычно я летаю на зимовку на Бали, но в этот раз, скорее всего, предпочту Рио и даже родителей с собой возьму.

Единственное, я не советую лететь в Рио на карнавал или в Новый год. К праздникам преступники со всей Бразилии съезжаются туда «на охоту». Поэтому лучше в более спокойное время приезжать.

Впервые прыгнул с парашютом из воздушного шара

Как мы уже говорили, Владислав прилетел в Бразилию не только загорать, есть стейки и рассматривать красивых людей на улицах. Главная цель была — прыгнуть с воздушного шара. Цена вопроса в Бразилии — всего $100.

— Я давно об этом мечтал, занимаюсь скайдайвингом уже три года. В России и Беларуси сложно найти место, где можно прыгнуть именно с воздушного шара, а в Бразилии это очень распространено. Я бы сказал, что это лучшее место в мире, где можно на такое решиться. Сами бразильцы, прыгая с воздушных шаров, выполняют еще и всякие невероятные трюки, очень любят экстрим.

Фото: onliner.by

Владислав прыгал в городе Бойтува, который расположен в 120 километрах от Сан-Паулу. Чтобы заняться экстримом там, нужно иметь международный сертификат парашютиста и совершить минимум 100 прыжков (у парня на данный момент 108).

— Сначала я прыгнул с самолета, чтобы ознакомиться с дроп-зоной: как и что расположено, где садиться. Спустя пару дней решился прыгнуть и с воздушного шара.

— А что особенного в таком прыжке? Именно из воздушного шара?

— Во-первых, это очень красиво. Во-вторых, это совершенно другие эмоции. Когда ты прыгаешь с самолета или вертолета, то вокруг с тобой летят другие парашютисты, ты концентрируешься на своем задании. А на воздушном шаре ты летишь с обычными туристами. Вокруг тебя тишина, и потом, когда шар поднимается на высоту два километра, тебе надо просто внезапно выйти. Ты такой говоришь: «Все, я пошел», а остальные люди там остаются.

Фото: onliner.by

Но самый страшный момент — это первые две секунды полета. Когда прыгаешь из вертолета или самолета, то тебя сразу подхватывает поток ветра, и ты лежишь на этом потоке, как на воде. А здесь… в первые пару секунд ты находишься словно в невесомости. И это непривычное чувство. Было очень страшно и круто одновременно.

Фото: onliner.by

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