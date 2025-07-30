Новая реальность Валерий Карбалевич

30.07.2025, 10:24

Беспилотник со взрывчаткой падает на столицу.

Противовоздушная оборона Беларуси плохо подготовлена к борьбе с беспилотниками. И размещение российского ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник» не поможет решить эту проблему.

Нейтрализация беспилотника с взрывчаткой, упавшего на двухмиллионный город, — это непрофессионализм или безответственность?

Рано или поздно этого следовало ожидать. Война в виде падающих дронов добралась и до Минска. В ночь на 29 июля в центре белорусской столицы разбился беспилотник. Следственный комитет (СК) утверждает, что дрон был начинён боеголовкой, наполненной тротилом и большим количеством поражающих элементов.

По словам очевидцев, дрон врезался в жилой дом, после чего упал на землю. СК утверждает, что дрон упал во дворе. Повреждены несколько автомобилей. Слава богу, обошлось без человеческих жертв, хотя во дворе дома, где произошёл инцидент, находится детский сад.

Ожидать чего-то подобного стоило потому, что происходит эскалация войны в Украине. Россия за год увеличила производство беспилотников в пять раз. По оценкам военных экспертов, к ноябрю россияне смогут наносить массированные удары по Украине, используя до 2000 дронов одновременно. Просто по теории вероятности, всё большее их количество залетает в Беларусь. В первую неделю июля было зафиксировано не менее 59 таких инцидентов, пишет Флагшток. Это рекордное количество.

Теперь дрон добрался и до Минска. В июле было зафиксировано два случая проникновения дронов в Литву с территории Беларуси. В прошлом году дрон пролетел через всю территорию Беларуси и приземлился в Латвии.

Эти факты дают основания сделать вывод о слабой готовности противовоздушной обороны Беларуси к борьбе с беспилотниками. С началом российской агрессии против Украины Александр Лукашенко стал уделять обороне гораздо больше внимания.

Практически каждые две недели он проводил совещания, на которых генералы докладывали, что белорусская армия становится сильнее с каждым днём. В стране идёт процесс милитаризации всех сфер жизни. Созданы территориальные войска, народное ополчение, а детей готовят к войне в школах.

Но теперь выясняется, что белорусская военная машина плохо приспособлена к борьбе с беспилотниками. Они летают по всей территории страны и даже залетают в соседние страны.

7 октября 2024 года Лукашенко подписал указ, разрешающий сбивать беспилотники не только военным, но и сотрудникам других военизированных организаций, включая прокуратуру, таможню, Комитет судебных экспертиз и даже Инспекцию по охране животного и растительного мира. Сам факт принятия такого указа свидетельствует как о чрезвычайной ситуации в стране, так и о её уязвимости перед новым оружием. Живо представляется картина, как прокурор или судмедэксперт расстреливают дрон из пистолета.

Почему-то кажется, что размещение российского ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник» в Беларуси не сильно поможет в борьбе с беспилотниками. Как известно, генералы всегда готовятся к прошедшей войне.

Министерство обороны Беларуси сообщило, что силы ПВО пресекли полёт беспилотника средствами радиоэлектронной борьбы. Они «остановили» его так, что он упал. То есть, он был сбит?

Но сбить беспилотник средствами радиоэлектронной борьбы невозможно, его можно только перенаправить. Учитывая, что беспилотник, по данным Следственного комитета, нёс взрывчатку, сбивать его или «останавливать» таким образом, что он упал в густонаселённом районе двухмиллионного города – столицы Беларуси – это непрофессионализм или безответственность?

Ситуация для белорусских властей в любом случае неприятная. Прежде всего, разрушается идеологический миф о том, что только благодаря Лукашенко, Беларусь не участвует в войне, что он является гарантом мира, мирного неба.

Второй момент. До сих пор все дроны, залетавшие в Беларусь, были российскими. Что создавало определённые неудобства для пропаганды.

Сейчас Служба безопасности Украины опубликовала видеозапись крушения беспилотника, на обломках которого были видны надписи на украинском языке. Сложно сказать, насколько этот сюжет соответствует действительности, но враг обозначен.

В любом случае, угроза со стороны беспилотников растёт. И эффективного противодействия ей нет и не предвидится.

Ещё один важный нюанс. В прошлом году, как только российские «шахиды» начали прилетать в Беларусь, белорусские власти молчали. Теперь же они демонстрируют беспрецедентную открытость. Ситуацию комментируют Минобороны, Следственный комитет и минская милиция. Ведь когда в столице происходит столь резонансное событие, скрывать что-либо бессмысленно.

Правозащитный центр «Весна» сообщает, что на месте падения беспилотника ОМОН задерживает минчан. Хотя минская милиция это отрицает, в такое развитие событий легко поверить. Ведь задерживать людей — единственное, что власть умеет делать хорошо.

Российские беспилотники начали регулярно появляться в воздушном пространстве Беларуси год назад. Были зафиксированы случаи их падения на Гомель, Калинковичи, Хойники.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

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