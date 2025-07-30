В Японии на берег выбросило четырех китов
- 30.07.2025, 10:32
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Возможно, из-за землетрясения и цунами на Камчатке.
В японском городе Татеяма на пляже Хирасунаура 30 июля выбросило на берег четырех китов. Об этом сообщает японский телеканал NHK.
Видеозапись с китами была снята около 5 часов утра. На видео можно увидеть, как несколько китов, выброшенных на берег у линии прибоя, двигают плавниками.
Мужчина, снявший видео, рассказал, что пришел утром 30 июля посмотреть на высоту волн перед занятием серфингом, и тогда обнаружил на берегу китов.
Связано ли это с произошедшим на Камчатке землетрясением и цунами, пока не установлено.
Напомним, 30 июля, в акватории Тихого океана у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки привели к частичному разрушению зданий и вызвали цунами высотой до 4 метров. Опасность распространилась далеко за пределы России — предупреждения и эвакуации были объявлены в Японии, США, на Гавайях и в других странах региона.