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Перегревшийся Медведев

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 30.07.2025, 10:43
  • 6,578
Перегревшийся Медведев
Дмитрий Медведев
Фото: Getty Images

Поскромнее надо быть.

В Москве июльская жара. «Госмашина» работает с перегревом. Это влияет на заявления. ТАСС, словно гопник, сплюнул сквозь зубы очередные неумные и хамские слова зампреда Совбеза РФ, отставного зиц-президента России Медведева:

«Трамп играет с Россией в ультиматумы: то 50 дней, то 10… Впрочем, ему стоит не забыть две вещи. Во-первых, Россия не Израиль и даже не Иран. Во-вторых, каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне. Причем не между Россией и Украиной, а со своей собственной страной. Не иди дорогой сонного Джо!»

Он не с Россией общается, Медведев, а с вашим шефом, который вместе с вами втянул Россию в чудовищную историю. Россия, конечно, не Израиль и Иран, но она и не сводится ко всему вашему повязанному 24 февраля, коллективу: Путину, Лаврову, Шойгу, Мишустину и к вам, Медведев. У России своя судьба, у вас - своя. Не клейтесь к стране, Медведев, не обобщайте себя до ее пределов. Не вещайте от ее имени. Поскромнее надо быть.

Что касается отношений «с собственной страной», то не знаем, что там у Трампа или Байдена, посмотрите на свои отношения с Россией, Медведев. На свои и вашего шефа. Никто вас здесь активно не поддерживает (что показала реакция людей на мятеж Пригожина). Это та дорога, по которой вы идете. Все у вас основано на насилии и лжи. Ничего нет настоящего – везде провалы и надувательство. Конец вашей игры на фисгармонии очевиден. Вопрос лишь во времени и в том, как все случится.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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