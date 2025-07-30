Сайт «Хартия’97» приглашает на работу 30.07.2025, 10:56

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У нас есть три вакансии.

Фонд «Хартия’97» ищет для работы на сайте Charter97.org двух журналистов и администратора офиса редакции в Варшаве.

Условия для журналистов:

- опыт работы в интернет-журналистике приветствуется;

- важно знание общественно-политической жизни Беларуси, новейшей истории страны;

- владение белорусским и русскими языками (английский и польский – приветствуются);

- грамотность, умение писать, желание и готовность много и интересно работать.

Администратор офиса:

Основные обязанности:

- управление повседневной деятельностью офиса;

- контроль документооборота;

- организация служебных поездок;

- базовое кадровое обслуживание.

Требования:

- знание польского и русского языков; знание английского будет преимуществом,

- хорошие навыки организации работы.

В первую очередь будут рассматриваться претенденты, проживающие в Варшаве, и имеющие высшее образование.

CV присылать на адрес: charter97@gmail.com

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com