Foreign Affairs: В Китае начался внутренний раскол 1 30.07.2025, 11:02

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В вопросе войны в Украине.

Хотя многие чиновники в Китае хотят окончания войны в Украине, Пекин вряд ли сыграет ведущую роль в урегулировании конфликта и достижении прочного мира, в том числе и из-за «двойственного» подхода к этому вопросу.

Как пишет Foreign Affairs, спустя более чем три года после начала войны представители китайского стратегического сообщества, включая чиновников внешней политики и служб безопасности, исследователей и экспертов, по-прежнему расходятся во мнениях о том, кто виноват и как руководство Пекина должно реагировать, а в китайских социальных сетях разгораются ожесточенные дебаты между пророссийскими и проукраинскими сторонниками.

«Неоднозначная позиция Китая по войне в Украине отражает этот внутренний раскол в Пекине. Речь идет не только о разногласиях между разными лагерями мнений; большинство политиков признают обе точки зрения и не желают полностью поддерживать одну за счет другой», - пишет издание.

Как подчеркивает FA, до начала конфликта в феврале 2022 года Китай поддерживал дружеские отношения с Россией и Украиной но и на протяжении всей войны Китай продолжал торговать с обеими странами.

«Многие западные наблюдатели уделяют особое внимание связям Китая с Россией, но Китай остается крупнейшим торговым партнером Украины. Двусторонний товарооборот между Китаем и Украиной достиг почти 8 миллиардов долларов в 2024 году».

В то же время Россия по-прежнему занимает гораздо более важное место в общей внешнеполитической стратегии Китая. Годовой объем торговли между Китаем и Россией составляет почти 250 миллиардов долларов.

Кроме того, западные лидеры часто объединяют Китай и Россию в один лагерь, называя их частью «оси автократий», что еще больше подорвало восприятие Китаем западных стран и их правительств.

В то же время, указывается в статье, хотя западные наблюдатели и политики подчеркивают факт «партнерства без границ» между Китаем и Россией, эта идея преувеличивает сложность китайско-российских отношений. Сама эта фраза — скорее риторический прием, чем описание того, как Пекин видит Москву.

«Китай пытался сохранять нейтралитет или даже пассивность в войне, которую он не ожидал и не приветствовал. Но такой подход не снизил напряженность. Вместо этого, вопреки желаниям Китая, война еще больше обострила антагонизм между великими державами: Китаем, Россией, Соединенными Штатами и Европой. Никто не выиграл от этого исхода, и меньше всего Украина», - пишет FA.

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