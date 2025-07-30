На границах Беларуси и ЕС появились огромные очереди

На границах Беларуси и ЕС появились огромные очереди1
- 30.07.2025, 11:10
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3000 транспортных средств.
Въезда в ЕС ожидают около 3000 транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.
По состоянию на 10.00 въезда в страны ЕС ожидают 1840 фур.
Меньше всего грузовиков за сутки приняли в литовском «Мядининкае» («Каменный Лог») — 13% транспорта от нормы. Через пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») в Литву проследовало 40% большегрузов. Сотрудники польского пункта пропуска «Кукурыки» («Козловичи») приняли 58% фур. Въезда в Латвию через пункт пропуска «Патерниеки» («Григоровщина») ожидают 710 грузовиков.
Очередь легкового транспорта сохраняется на въезд в Польшу — 1020 автомобилей.