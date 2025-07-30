На границах Беларуси и ЕС появились огромные очереди 1 30.07.2025, 11:10

2,758

3000 транспортных средств.

Въезда в ЕС ожидают около 3000 транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

По состоянию на 10.00 въезда в страны ЕС ожидают 1840 фур.

Меньше всего грузовиков за сутки приняли в литовском «Мядининкае» («Каменный Лог») — 13% транспорта от нормы. Через пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») в Литву проследовало 40% большегрузов. Сотрудники польского пункта пропуска «Кукурыки» («Козловичи») приняли 58% фур. Въезда в Латвию через пункт пропуска «Патерниеки» («Григоровщина») ожидают 710 грузовиков.

Очередь легкового транспорта сохраняется на въезд в Польшу — 1020 автомобилей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com