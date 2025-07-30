Более 600 домов в Колодищах остались без света 30.07.2025, 11:30

Ветер валил деревья.

Поселок Колодищи в Минской области столкнулся с серьёзными перебоями в электроснабжении в результате воздействия сильного грозового фронта. Более 600 частных жилых домов остались без света по улицам Короткевича, Борисовская, Беловежская и Волмянский Шлях.

По состоянию на 10:00 обнаружено повреждение 6 опор линий электропередачи, вызванное падением деревьев в результате сильного ветра и дождя, сообщает Минэнерго.

Энергетики работают над переключением потребителей для как можно более быстрого восстановления электроснабжения. Специалисты ожидают, что полное восстановление электроснабжения для всех потребителей будет завершено ориентировочно к 16:00 сегодняшнего дня.

На данный момент на месте происшествия проводится расчистка территории от поваленных деревьев, происходит транспортировка новых опор. В восстановительных работах задействованы 7 ремонтных бригад, 1 оперативно-выездная бригада, 5 подъемных вышек, 1 кран и 2 буровые установки.

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