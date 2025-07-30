Точный удар на передовой: бойцы ВСУ показали, как поразили технику РФ 30.07.2025, 11:34

Все удары были нанесены в условиях активной радиоэлектронной борьбы.

На Новопавловском направлении силы беспилотных систем продолжают эффективно уничтожать российскую технику, несмотря на плотное радиоэлектронное воздействие.

Об этом сообщает пресс-служба СБС в Telegram.

Операторы 413-го батальона «Рейд» Сил беспилотных систем провели серию успешных ударов по российским позициям на Новопавловском направлении.

Даже в условиях активного действия вражеских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) им удалось вывести из строя дорогостоящие цели.

Среди руин промышленного объекта бойцы обнаружили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1».

После первого попадания враг попытался изменить позицию, однако второй удар в антенну радиолокационной станции вывел установку из строя.

Что еще уничтожено

САУ 2С1 «Гвоздика»;

Прицепная гаубица;

БТР с экипажем на броне;

грузовик «Урал»;

КАМАЗ и УАЗ.

Все удары были нанесены в условиях активной радиоэлектронной борьбы - однако средства противника не смогли помешать точному поражению.

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