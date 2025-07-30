Точный удар на передовой: бойцы ВСУ показали, как поразили технику РФ
- 30.07.2025, 11:34
Все удары были нанесены в условиях активной радиоэлектронной борьбы.
На Новопавловском направлении силы беспилотных систем продолжают эффективно уничтожать российскую технику, несмотря на плотное радиоэлектронное воздействие.
Об этом сообщает пресс-служба СБС в Telegram.
Операторы 413-го батальона «Рейд» Сил беспилотных систем провели серию успешных ударов по российским позициям на Новопавловском направлении.
Даже в условиях активного действия вражеских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) им удалось вывести из строя дорогостоящие цели.
Среди руин промышленного объекта бойцы обнаружили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1».
После первого попадания враг попытался изменить позицию, однако второй удар в антенну радиолокационной станции вывел установку из строя.
Что еще уничтожено
САУ 2С1 «Гвоздика»;
Прицепная гаубица;
БТР с экипажем на броне;
грузовик «Урал»;
КАМАЗ и УАЗ.
Все удары были нанесены в условиях активной радиоэлектронной борьбы - однако средства противника не смогли помешать точному поражению.