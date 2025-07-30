Мощное землетрясение на Камчатке пронеслось возле базы ядерных подводных лодок РФ
- 30.07.2025, 12:00
Некоторые из них могли быть повреждены.
30 июля на Камчатском полуострове произошло сверхмощное землетрясение магнитудой более 8 баллов. Как сообщают Telegram-паблики, интересным нюансом является то, что эпицентр находится недалеко от важного объекта страны-агрессора России, пишет
Речь идет о базе военно-морского флота РФ «Рыбачий», на которой базируются подводные лодки. Она расположена в Ачинской бухте, что в 130 километрах от точки локализации землетрясения.
Стоит отметить, что россияне хранят на этой подводной базе такие ядерные подводные лодки, как K-44 «Рязань», которая несет сразу 16 баллистических ракет Р-29Р, K-550 «Александр Невский», а также подводные ядерные лодки с улучшенными системами стелс и торпедами УГСТ «Физик-2».
Могут ли пострадать подводные лодки
Мощное землетрясение на Камчатке вызвало цунами, которое, согласно прогнозу искусственного интеллекта, может повредить подводные лодки, если они окажутся в эпицентре. Но это возможно только, если они будут не глубоко в воде, а на поверхности, или у берега.