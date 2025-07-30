Atlantic Council: Есть реальный шанс принудить Путина к миру 5 30.07.2025, 12:09

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Названы три условия.

Президент США Дональд Трамп, выразив глубокое разочарование политикой Кремля, дал Владимиру Путину всего 10 дней на прекращение огня в Украине, пригрозив новыми экономическими мерами в случае отказа. Это уже второй ультиматум от американского лидера за последние месяцы: предыдущий срок составлял 50 дней.

Как пишет аналитический центр Atlantic Council, Трамп предлагает Путину мир на достаточно выгодных для России условиях, но тот не соглашается.

Новый шаг Трампа - резкий разворот от предыдущей дипломатии, когда США фактически предлагали России уступки в обмен на уменьшение эскалации. По сообщениям, Трамп даже рассматривал возможность признания аннексии Крыма, а Белый дом избегал открытой критики Кремля и не поддерживал инициативы по привлечению России к ответственности за военные преступления.

Поворотной точкой стало согласие Трампа на вооружение Украины через европейских союзников, что многие считают запоздалым, но важным шагом. В Вашингтоне сейчас идут дискуссии об эффективности такой военной помощи, ведь непонятно, сможет ли она изменить ход войны.

Почему Путин отказывается от мира?

Несмотря на благоприятные условия, предложенные США, Путин отказывается от переговоров. Причины во многом сводятся к трем ключевым факторам:

1. Военная инициатива на фронте. Несмотря на медленный темп наступления, Кремль убежден, что Россия побеждает в войне на истощение.

2. Военная экономика. С 2022 года РФ перестроила экономику на военные рельсы. Заводы работают непрерывно, а доходы военных семей выросли, компенсируя потери от санкций.

3. Внутренняя стабильность. Мир грозит возвращением сотен тысяч ветеранов с фронта, которые привыкли к высоким доходам и могут стать дестабилизирующим фактором внутри страны.

Главное же - идеологическое убеждение Путина, что существование независимой Украины угрожает российской имперской идентичности. Именно это глубокое убеждение не дает ему смириться с поражением или компромиссом.

Аналитики пишут:

«Отказ Путина принять выгодные мирные условия Трампа частично объясняется его повышенными ожиданиями победы и ощущением трепета относительно непредсказуемых последствий любого соглашения, достигнутого путем переговоров, о прекращении военных действий. Однако решающим фактором, подпитывающим решимость Путина продолжать войну, является его убеждение, что украинская государственность представляет экзистенциальную угрозу для России и должна быть полностью ликвидирована».

У Запада есть шанс изменить ситуацию

Авторы аналитики подчеркивают: чтобы заставить Путина к миру, Запад должен изменить реалии на поле боя:

поставлять Украине современное оружие;

вернуть инициативу ВСУ;

перенести боевые действия на территорию РФ, заставив Кремль почувствовать цену агрессии.

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