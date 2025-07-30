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Компания Mark Formelle попала в скандал

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  • 30.07.2025, 12:04
  • 6,290
Компания Mark Formelle попала в скандал

СММщик оскорбил женщину.

Белорусский производитель одежды Mark Formelle попала в скандал. Бурное обсуждение вызвал ответ на сообщение девушки в соцсетях.

«Почему шьете на рост 170-176 (женский). Мне кажется, что нужно также шить на рост 158-164», — обратилась к компании в Threads пользовательница соцсети.

«Говорят: «Когда кажется — креститься надо. Но, на наш взгляд, вариант присмотреть что-то в детском отделе или воспользоваться услугами ателье — куда более рабочий», — в хамской манере ответил официальный аккаунт Mark Formelle.

Сообщение вызвало шквал негодования со стороны белорусов.

Сайт Charter97.org собрал реакцию на скандальное сообщение в соцсетях:

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